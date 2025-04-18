По утверждению европейских чиновников, у них якобы есть обоснованные вопросы, касающиеся безопасности, в отношении технического состояния авиапарка в РФ. За три года санкций оно могло значительно ухудшиться, и тем самым представлять угрозу для ЕС. Такая же ситуация, по их мнению, обстоит и с российскими авиадиспетчерами и службами воздушного контроля.

«ЕС твердо стоит на своем в том, что касается России, в том числе по вопросу о запрете на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС», — указали журналистам осведомленные источники.

Ранее стало известно, что европейские чиновники во время встречи в Париже попытались повлиять на позицию США относительно вооруженного конфликта на Украине. Они использовали переговоры как последнюю попытку заявить США о своей позиции и показали, что солидарны с мнением Киева о важности усилий США относительно завершения вооруженного конфликта.