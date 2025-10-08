Украина вылетела с молодежного чемпионата мира по футболу
Украина покинула молодежный чемпионат мира после поражения от Испании
Сборная Украины по футболу покинула молодежный чемпионат мира (U20), который проходит в Чили.
В матче 1/8 финала украинцы уступили сборной Испании со счетом 0:1. Единственный мяч забил полузащитник «Бетиса» Пабло Гарсия на 24-й минуте игры. Ассистировал ему Родриго Мендоса из «Эльче».
В четвертьфинале испанцы встретятся с победителем матча Колумбия — ЮАР. Еще одним четвертьфиналистом стала сборная Мексики, разгромившая команду хозяев — 4:1.
Молодежный чемпионат в Чили пройдет до 19 октября.
