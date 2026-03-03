Украине запретили выступать на Паралимпиаде в форме с изображением карты страны

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил команде Украины использовать форму с изображением карты страны, увидев в этом политическую подоплеку. Об этом агентству «Укринформ» сообщил глава Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Он рассказал, что речь шла даже не о спортивной, а о парадной форме. Карта Украины включает в себя регионы, ставшие российскими — Крым и Донбасс. Организаторы заявили Сушкевичу, что не допустят появления украинских спортсменов в такой форме.

Паралимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Российские спортсмены допущены к соревнованиям с флагом и гимном. На завершившейся в Италии Олимпиаде выступали только 13 россиян в качестве нейтральных атлетов.

Украинские спортсмены на Олимпиаде отметились рядом скандалов. В частности, скелетонист Владислав Гераскевич был отстранен от соревнований за использование «шлема памяти», на котором были изображены погибшие украинские спортсмены. Гераскевич заявил, что будет добиваться отставки главы МОК Кирсти Ковентри.