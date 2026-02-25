Украинский скелетонист Гераскевич хочет добиться отставки главы МОК Ковентри

Он призвал спортсменов устраивать протесты и срывать соревнования.

«Я не верю в руководство МОК. Считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть эту должность, потому что она полностью завалила Олимпиаду. Речь Ковентри на церемонии закрытия Игр должна стать ее последней на этой должности. Еще я бы советовал спортсменам проводить протесты и не позволять проводить нормально соревнования», — сказал Гераскевич.

Украинский скелетонист был изгнан с Олимпиады, после того как ему отказали в возможности выступить в «шлеме памяти» — на инвентаре были размещены фотографии погибших украинских спортсменов. Глава МОК Ковентри лично уговаривала Гераскевича отказаться от шлема, противоречащего олимпийским нормам. Украинец отказался и был дисквалифицирован.

После этого спортсмен стал символом «борьбы» Украины. Президент страны Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом, скелетонист стал героем различных шоу, его прочат на место главы НОК Украины.

Ранее стало известно, что бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина получила квартиру в Астане в награду за десятое место на Олимпиаде.