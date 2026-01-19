Украинец Зинченко отписался от соцсетей бывшего клуба

Защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко отреагировал на информацию о том, что он отписался от соцсетей своего бывшего клуба ПСВ на фоне слухов о переход в «Аякс».

Ранее фан-аккаунт «Арсенала» DailyAFC утверждал, что украинский футболист якобы удалил весь контент о ПСВ и отписался от клуба в одной из соцсетей перед своим переходом в «Аякс». Футболист принадлежит «Арсеналу» и арендован в «Ноттингем Форест» до конца сезона.

Украинский защитник заявил, что старые фотографии с ПСВ уже давно удалил из своих соцсетей, и это никак не может быть связано с текущими событиями.

«Год назад, играя за «Арсенал» в Лиге чемпионов против ПСВ, я забил гол, но не праздновал его. Я всегда с большим уважением относился к этому клубу, несмотря на то что был там в аренде», — написал Зинченко в соцсетях.

При этом он не стал опровергать слухи о возможном переходе в «Аякс», к извечному сопернику ПСВ.

Зинченко провел в ПСВ сезон 2016/17 на правах аренды из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне в активе 29-летнего полузащитника лишь 10 матчей в составе «Ноттингем Форест» во всех турнирах без голевых действий.

