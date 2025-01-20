Украинка Свитолина и россиянка Кудерметова не пожали руки после матча 1/8 финала на Australian Open

После матча 1/8 финала турнира Australian Open две теннисистки не стали пожимать руки друг другу. Традиционный ритуал нарушили россиянка Вероника Кудерметова и украинка Элина Свитолина. Об этом сообщили СМИ Украины.

В 1/8 международного теннисного турнира в поединке сошлись Кудерметова и Свитолина. До этого российская теннисистка дважды побеждала Свитолину, но на этот раз уступила ей два раза подряд со счетом 6:4 и 6:1. После встречи они разошлись, так и не пожав друг другу руки.

Свитолина уже высказалась по этому поводу и заявила, что считает нормальным не жать руку своему сопернику. По ее мнению, все прекрасно обходились без этого ритуала во время эпидемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что российского теннисиста Медведева оштрафовали на турнире Australian Open на $75 тыс. Он бросил ракетку на поле в порыве чувств, а до этого неоднократно ударял ей по сетке. Теннисист также спорил с арбитрами и вдобавок не появился на встрече с журналистами. За это его обвинили в нарушении правил и обязали выплатить штраф.