Украинская актриса отказалась от мовы и выступила на русском языке на вручении премии

Лариса Кадочникова, известная украинская актриса театра и кино, которая исполнила роль Марички в киноленте «Тени забытых предков», не стала использовать родной язык во время церемонии вручения премии. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

В ходе церемонии награждения премией имени Сергея Параджанова, когда актриса выступала с речью на русском языке, из зала раздался крик, призывающий её говорить исключительно на мове. Артистка не согласилась.

«На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке», — подчеркнула Кадочникова.

По сведениям источника, публика в зале разразилась аплодисментами. Согласно информации, опубликованной на сайте «Страна.ua», требование перейти на украинский язык высказал активист Руслан Кошовенко. После инцидента он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес актрисы и выразил недоумение по поводу реакции зала, который буквально накинулся на украинца.

Ранее сообщалось, что украинка в Киеве пришла в бешенство из-за разговора компании на русском языке.