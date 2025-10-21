Украинская чемпионка мира и Европы заявила, что с россиянками придется бороться, хоть и не хочется

Чемпионка мира и Европы по вольной борьбе Алла Белинская из Украины в интервью местным СМИ рассказала о своем отношении к противостоянию со спортсменками из России.

Она заявила, что всегда испытывает внутренний дискомфорт от таких поединков, но не может от них отказаться — приходится выходить на ковер и бороться с максимальной самоотдачей.

На чемпионате Европы 2025 года уроженка Тернополя победила в четвертьфинале весовой категории до 72 кг российскую спортсменку Ксению Буракову.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала «галиматьей» заявление НОК Украины. Глава организации Вадим Гутцайт посчитал «победой Украины» решение о том, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на Олимпиаде 2026 года без национального флага.