Украинская дзюдоистка Литвиненко сменила гражданство после бойкота турниров национальной федерацией

Бронзовый призер чемпионата мира-2022 в весовой категории до 78 кг украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство. Она будет выступать за ОАЭ и планирует отобраться на Олимпиаду-2028.

Предполагается, что 21-летняя уроженка Днепропетровской области решилась сменить гражданство после того, как национальная федерация начала бойкотировать турниры, на которых выступают российские и белорусские спортсмены. В частности, Украина не принимала участия в чемпионате мира-2025 в Будапеште из-за допуска белорусов с национальной символикой.

Сборная России по дзюдо на ЧМ-2025 завоевала три олотые медали — чемпионами мира стали Тимур Арбузов, Матвей Каниковский и Инал Тасоев.

Ранее НОК Украины заявил, что будет собирать информацию, которая позволит не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.