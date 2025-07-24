Украинская рапиристка спрыгнула с пьедестала из-за российского спортсмена

На чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси украинская рапиристка Влада Харькова отказалась от совместного фото из-за присутствия на пьедестале российского спортсмена Кирилла Бородачева.

Харькова получила свою медаль, спрыгнула с пьедестала и покинула зал. Бородачев остался для совместного фото победителей и призеров соревнований в индивидуальной рапире.

Влада Харькова стала чемпионкой мира, победив в финале эстонскую спортсменку Катрину Лехис со счетом 15:14. Дебютировавший на чемпионатах мира россиянин Кирилл Бородачев выиграл серебряную медаль, уступив в решающем поединке Райану Чою из Гонконга — 9:15. Медаль Бородачева стала первой для россиян на нынешнем чемпионате мира.

Ранее во время поединка с египтянином Мохамедом Хамзой Бородачев нанес сопернику укол, после которого тому понадобилась госпитализация.