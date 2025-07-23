Египетского фехтовальщика госпитализировали после боя с россиянином

Египетского рапириста Махомеда Хамзу госпитализировали после поединка с россиянином Кириллом Бородачевым на чемпионате мира в Тбилиси. В середине боя спортсмен упал от боли, но продолжил сражение, однако после матча не смог самостоятельно покинуть зал. Об этом сообщает РБК.

На чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси произошел инцидент с участием египетского рапириста Махомеда Хамзы. Во время боя с россиянином Кириллом Бородачевым Хамза получил болезненный укол в живот, после чего упал на дорожку. Несмотря на боль, он дошел до конца поединка, но по его завершении не смог встать — спортсмена вынесли из зала и отправили в больницу.

Бородачев выиграл со счетом 15:14, пробившись в полуфинал, где встретится с французом Максимом Поти — олимпийским чемпионом.

Российские фехтовальщики вернулись на международные соревнования только в 2023 году после отстранения. В мае 2025-го FIE разрешила им выступать в командных турнирах в нейтральном статусе. Чемпионат мира продлится до 30 июля.

Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Волков отправился в аренду в «Сочи».