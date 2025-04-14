Украинская теннисистка снялась с турнира в Штутгарте перед матчем с Миррой Андреевой

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 25-е место в рейтинге, отказалась от участия в турнире WTA-500 в немецком Штутгарте.

В стартовом матче турнира Костюк должна была сыграть с сильнейшей российской теннисисткой Миррой Андреевой (седьмой номер рейтинга). Свой отказ от борьбы украинка объяснила травмой, полученной во время матча за национальную команду за Кубок Билли Джин Кинг.

Год назад Костюк играла в финале турнира в Штутгарте и теперь потеряет 300 рейтинговых очков, что опустит ее как минимум на десять позиций в классификации.

Андреева, таким образом, во втором круге сыграет с кем-то из соотечественниц — победительницей пары Екатерина Александрова — Людмила Самсонова.

Мирра Андреева выиграла два подряд «тысячника» в Дубае и Индиан-Уэллсе, а на турнире в Майами победила в парном разряде с Дианой Шнайдер.