WTA рассчитывает на победу в суде над украинкой, которая жаловалась на психические атаки из-за допуска россиян

Украинка обвинила экс-главу организации Стива Саймона в том, что из-за допуска российских и белорусских спортсменов она испытывает психические атаки. Цуренко рассказала, что искала у руководителя WTA поддержки, но «столкнулась с равнодушием». Также она заявила, что организация преследовала ее команда в попытках «заставить замолчать».

«Хотя WTA выражает глубочайшее сочувствие в связи с трудностями, с которыми столкнулись госпожа Цуренко, но мы разочарованы тем, что она решила начать судебный процесс, чтобы попытаться возложить на WTA ответственность за свои страдания. WTA всегда действовала надлежащим образом, и мы уверены, что выиграем этот судебный процессе», — говорится в сообщении ассоциации.

35-летняя Цуренко на данный момент занимает 239-е место в рейтинге WTA. Высшей позицией в карьере у нее было 23-е место в феврале 2019 года. Спортсменка выиграла четыре титула в одиночном разряде и заработала за карьеру $6,9 млн.

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