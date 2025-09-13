Украинские гимнасты бойкотируют турнир в Париже из-за российской спортсменки

Как указывает Lenta.ru, ссылаясь на французский сайт, причиной такого бойкота стало участие в турнире российской гимнастки из России Ангелины Мельниковой. Несогласные указали на связи спортсменки с ЦСКА, что посчитали достаточным аргументом для отказа в допуске на международный турнир.

Украинская сторона потребовала от FIG пересмотреть решение по поводу выступления спортсменки. В то же время выходцы Незалежной решили бойкотировать World Challenge Cup.

Напомним, что для Ангелины Мельниковой парижский турнир стал первым стартом под эгидой FIG почти за четыре года. В последний раз она выступала на международных соревнованиях в октябре 2021 года на чемпионате мира в японском Китакюсю, где завоевала золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Соревнования World Challenge Cup проходят в Париже 13-14 сентября уже без участия украинской команды.

Ранее Губерниев оценил угрозы Украины бойкотировать турнир с участием россиянки Мельниковой.