Украинский тренер «Нефтчи» прописал в контракте гарантию отсутствия контактов с россиянами
Фото: [ФК «Шериф»]
Украинский тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб отдельным пунктом в контракте прописал возможность взаимодействия с российским футболом, сообщил YouTube-канал «ТаТоТаке».
Этот пункт гарантирует, что Вернидуб никоим образом не будет контактировать с российскими клубами и футболистами. Речь идет о возможных трансферах игроков, а также гипотетической организации товарищеских матчей.
В бытность игроком Юрий Вернидуб на протяжении нескольких лет выступал за петербургский «Зенит». В качестве главного тренера специалист возглавлял луганскую «Зарю», солигорский «Шахтер», тираспольский «Шериф» и криворожский «Кривбасс». Пиком его тренерской карьеры стала работа в «Шерифе». Команда Вернидуба блеснула в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22, когда смогла обыграть в группе «Реал» и «Шахтер».
