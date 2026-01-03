Украинский тренер «Нефтчи» прописал в контракте гарантию отсутствия контактов с россиянами

Этот пункт гарантирует, что Вернидуб никоим образом не будет контактировать с российскими клубами и футболистами. Речь идет о возможных трансферах игроков, а также гипотетической организации товарищеских матчей.

В бытность игроком Юрий Вернидуб на протяжении нескольких лет выступал за петербургский «Зенит». В качестве главного тренера специалист возглавлял луганскую «Зарю», солигорский «Шахтер», тираспольский «Шериф» и криворожский «Кривбасс». Пиком его тренерской карьеры стала работа в «Шерифе». Команда Вернидуба блеснула в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22, когда смогла обыграть в группе «Реал» и «Шахтер».

