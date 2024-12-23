Олимпийский чемпион по боксу Поветкин ушел с поста замгубернатора Вологодской области

Российский боксер и олимпийский чемпион Александр Поветкин заявил о своем уходе с поста заместителя губернатора Вологодской области, на котором он проработал около семи месяцев. Он сделал соответствующее заявление в своем телеграм-канале.

В обращении к жителям региона Поветкин поблагодарил их за поддержку и выразил надежду, что ему удалось вдохновить людей на патриотизм. Отдельно он напомнил о важности спорта и любви к родине.

Причиной своего ухода спортсмен назвал необходимость сосредоточиться на семье. Поветкин занял должность вице-губернатора Вологодской области 14 мая 2024 года, о чем официально сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.

Александр Поветкин — выдающийся спортсмен, который завоевал множество титулов, включая золото Олимпийских игр 2004 года и чемпионский титул мира 2003 года. Он также дважды стал чемпионом Европы (2002, 2004). Поветкин удостоен звания заслуженного мастера спорта России и является многократным чемпионом мира в супертяжелой категории по версии WBA. За свою профессиональную карьеру он завоевал 36 побед.

Последний бой Поветкина прошел 28 марта 2021 года. Тогда он встретился с британцем Диллианом Уайтом и уступил ему техническим нокаутом в четвертом раунде.

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