Украинского фигуриста обокрали во время турнира в Пекине: россиян он не подозревает
У украинского фигуриста Марсака в Пекине украли все подаренные игрушки
Украинский фигурист Кирилл Марсак сообщил, что после выступления в короткой программе на квалификационном турнире в Пекине у него из раздевалки украли все игрушки, которые зрители бросали ему на лед.
Российских и белорусских спортсменов, выступающих в Пекине в нейтральном статусе, Марсак не подозревает.
«Хочу прояснить: дело не в игрушках, а в том, что это произошло в раздевалке, которая должна быть безопасным местом. Там были мои коньки и костюм, хорошо, что с экипировкой ничего не случилось. Я сильно сомневаюсь, что это сделал кто-то из нейтральных спортсменов», — написал Марсак в соцсетях.
После короткой программы на олимпийской квалификации украинец занимает шестое место, набрав 72,33 балла. Для получения олимпийской лицензии необходимо попасть в топ-5. Лидирует на турнире россиянин Петр Гуменник, получивший за короткую программу 93,80 балла. В произвольной он заявил очень сложный контент с пятью четверными прыжками.