Украинского футболиста заставляли продлить контракт под угрозой сдачи в ТЦК

Бывший футболист украинского «Ингульца» Александр Козак в эфире YouTube-программы «ТаТоТаке» рассказал, что президент клуба Александр Поворознюк угрожал игроку Михаилу Шершню ТЦК, если тот не подпишет новый контракт.

Перед Шершнем поставили выбор: продлевать соглашение на прежних условиях или отправляться в молодежную команду. Футболист, у которого истекал контракт, собирался найти себе новое место работы.

Поворознюк требовал от игрока деньги за то, чтобы он без проблем мог покинуть «Ингулец», а затем заявил, что те, кто плохо уходят из клуба, попадают в ТЦК.

После этого Шершня пытались похитить двое мужчин, но он сумел скрыться на своем автомобиле. Шершень в итоге покинул замыкающий турнирную таблицу украинской Премьер-лиги «Ингулец» и перешел в клуб Первой лиги «Кудривка».

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