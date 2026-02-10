Украинскому скелетонисту запретили использовать на Олимпиаде политизированный шлем

На инвентаре были изображены погибшие украинские спортсмены.

«Ощущение, что МОК изменяет спортсменам, которые были частью олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила», — написал Гераскевич в соцсетях.

Он отметил, что это решение «разбивает ему сердце». Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на открытии Олимпиады.

Ранее бывшая российская шорт-трекисткам София Просвирнова посетовала на полное отсутствие финансирования в Дании, за которую она выступает после того, как вышла замуж за датского спортсмена Виктора Торупа.