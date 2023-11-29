Украинскую певицу Джамалу заочно осудили в России за фейки об армии РФ

Украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) ожидает заочное судебное разбирательство в Москве по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Басманный районный суд для последующего рассмотрения по существу. Согласно заявлению ведомства, Джамала находится в международном розыске и заочно арестована в России.

Обвинения связаны с распространением недостоверной информации о российской армии, что стало предметом внимания столичных правоохранительных органов. Точные высказывания не приводятся.

Джамала — украинская певица, автор песен и актриса. Она родилась 27 августа 1983 года в Ош, Киргизская ССР (теперь Киргизия), и в настоящее время является одной из наиболее известных и влиятельных артисток в Украине.

Джамала стала всемирно известной после своей победы на конкурсе Евровидение в 2016 году с политизированной песней «1944».

Помимо музыкальной карьеры, Джамала активно высказывается по социальным и политическим вопросам, в частности, украинка то и дело подвергала политику России в отношении Украины еще до начала СВО.