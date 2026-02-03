Украинцев взбесило заявление Инфантино о российском футболе

Глава международной федерации заявил, что запрет на участие российских клубов и сборных ничего не дал, и заявил о необходимости снятия бана. Более того, Инфантино предложил ввести в устав ФИФА запрет на отстранение каких-либо стран по политическим мотивам.

«Заявление президента ФИФА Джанни Инфантино относительно возможного возвращения российских команд к международным соревнованиям — это полная оторванность от реальности. Я глубоко разочарован им», — написал Палкин в соцсетях.

Ранее на Инфантино из-за его заявления обрушился бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек, известный своей русофобской позицией.