Украинцы пожаловались, что FIE никак не реагирует на их протесты из-за допуска российских фехтовальщиков

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт пожаловался, что Международная федерация фехтования не обращает никакого внимания на письменные протесты из-за участия российских спортсменов в чемпионате мира, который проходит в Тбилиси.

Особенно украинцы недовольны участием россиян в командных соревнованиях, а также присутствием на чемпионате спортсменов, которые принадлежат к силовым ведомствам — Яны Егорян, Софьи Великой, Ольги Никитиной.

«Международная федерация фехтования не обращает на наши письма никакого внимания и делает, что хочет. Никак не реагирует. Конечно, сложно на это реагировать и сложно выходить на дорожки, глядя на этих спортсменок и на все остальное. Поэтому я и говорю, что это какой-то сюрреализм нашей жизни», — сказал Гутцайт.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка из Украины Ольга Харлан организовал сбор подписей спортсменов против участия россиян. Всего петицию подписали 447 спортсменов, но при этом более половины подписантов предпочли остаться анонимными.