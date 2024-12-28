Известная британская актриса Оливия Хасси умерла на 74-м году жизни

Актриса Оливия Хасси, ставшая звездой после выхода на экраны фильма «Ромео и Джульетта», умерла в 73 года. Об этом сообщило издание Daily Mail.

За свою карьеру Оливия Хасси сыграла более чем в 50 кинолентах. На ее счету роли в таких фильмах, как «Черное Рождество» и «Смерть на Ниле». Больше всего она прославилась после того, как сыграла главную роль в фильме «Ромео и Джульетта», который снял в 1968 году режиссер Франко Дзеффирелли. На тот момент Хасси было всего 17 лет.

О кончине актрисы рассказали ее родственники. По их словам, Хасси умерла у себя дома через два дня после празднования Рождества. Они не стали приводить никаких подробностей и причину смерти.

Ранее сообщалось о смерти киноактера Дэвида Уитерлей, который известен массовому зрителю по роли владельца таверны «Гарцующий пони» в киноленте «Властелин колец». Он умер 12 декабря на 86-м году жизни.