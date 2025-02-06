Заслуженный артист РФ Анатолий Худолеев умер в Петербурге

Заслуженный артист России, актер Театра имени Веры Комиссаржевской Анатолий Худолеев скончался в возрасте 82 лет. Об этом официально сообщает пресс-служба театра, пишет ТАСС.

В сообщении говорится о том, что последний раз Анатолий Худолеев выходил на сцену 15 ноября – он играл в спектакле «Прошлым летом в Чулимске».

«Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле. Любим. Помним. Скорбим», – гласит сообщение.

Напомним, что Анатолий Худолеев родился в 1942 году, в театр имени Комиссаржевской пришел работать в 1976 году. При этом, Худолеев много снимался и в кино – например, в популярных картинах «Тихий Дон», «Жизнь и судьба», в сериалах «Бандитский Петербург» и «Тайны следствия».

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