В Большом театре простились с хореографом Юрием Григоровичем

В здании Большого театра состоялась церемония прощания с народным артистом СССР хореографом Юрием Григоровичем. Об этом сообщил ТАСС.

Григорович скончался 19 мая на 99-м году жизни. Официальная церемония прощания с ним прошла в пятницу, 23 мая, на Исторической сцене Большого театра. Вокруг гроба были расставлены декорации из балета «Легенда о любви», который был впервые показан в этом театре 64 года назад. На эту церемонию свой венок прислал российский лидер Владимир Путин. На траурной ленте написано «От президента Российской Федерации».

Среди тех, кто пришел проститься с артистом, министр культуры России Ольга Любимова. Отдать последнюю дань памяти умершего также пришли народные артисты РФ Валерий Гергиев и Николай Цискаридзе. Они принесли собой цветы и возложили их к гробу.

«Мы понимаем, что мировой балет без Григоровича был бы другим. А еще мы понимаем прекрасно, что мирового балета без Григоровича не будет никогда», — указала Любимова в своей прощальной речи.

После церемонии прощания гроб с телом должен быть доставлен в крематорий. Захоронение праха пройдет 27 мая на Новодевичьем кладбище. Григоровича упокоят рядом с его женой Натальей Бессмертновой.

Ранее сообщалось, что советский и российский артист театра и кино, режиссер и переводчик Александр Сафронов скончался на 73-м году жизни. Актер умер вследствие продолжительной болезни. Он известен зрителям по ролям в фильмах «Дуэнья», «Кафе Изотоп», «Карл Маркс. Молодые годы» и других.