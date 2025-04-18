Умер актер, подаривший голос Адриано Челентано в российской озвучке

В возрасте 87 лет ушел из жизни известный российский актер дубляжа Рудольф Панков. Об этом в телеграм-канале сообщило объединение «Русский дубляж».

Панков оставил яркий след в мире дубляжа, озвучивая культовых персонажей и знаменитостей. В числе его работ — озвучка Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», а также Жана-Поля Бельмондо в картине «Профессионал».

Кроме того, голосом Панкова говорили такие актеры, как Дэвид Суше в телесериале «Пуаро Агаты Кристи», Энтони Хопкинс в фильме «Тор» и Марк Уильямс в роли Артура Уизли во франшизе «Гарри Поттер».

Панков также предоставлял свой голос Дональду Сазерленду в «Голодных играх», а также Томми Ли Джонсу и Иэну Маккеллену в ряде популярных фильмов.

Панков родился в 1937 году в Наро-Фоминске. Он окончил ВГИК и начал свою карьеру в дубляже на киностудии имени Горького, где быстро завоевал репутацию талантливого и многогранного артиста. Его работы стали неотъемлемой частью детства и юности многих поколений зрителей.

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