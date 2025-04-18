Ушел из жизни знаменитый дрессировщик Виктор Кудрявцев

Утром 18 апреля стало известно о кончине Виктора Кудрявцева, одного из наиболее прославленных российских дрессировщиков. Предполагаемой причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщил телеграм-канал SHOT. За два года до смерти он пережил клиническую смерть после хирургического вмешательства на сердце.

Кудрявцев ушел из жизни в возрасте 74 лет в московской больнице. По словам родных артиста, его здоровье резко пошатнулось после перенесенной коронавирусной инфекции, что привело к госпитализации.

В больнице он провел несколько месяцев, находясь на аппарате искусственной вентиляции легких. Несмотря на пережитую клиническую смерть, он сумел восстановиться и начал дышать самостоятельно.

Более шести месяцев он находился дома, после чего его повторно доставили в больницу. Там он поддерживал связь с близкими и наслаждался классической музыкой.

Церемония прощания с Виктором Кудрявцевым намечена на 22 апреля и пройдет в Цирке на Цветном бульваре.

Кудрявцев был признан одним из самых талантливых специалистов по работе с медведями в стране. Его подопечные демонстрировали уникальные номера, включая трюки на настоящем автомобиле и выполнение гимнастических элементов. Он носил звания народного и заслуженного артиста Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что умер актер фильма «Легенда № 17» Сергей Генкин.