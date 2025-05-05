Умер актер сериала «Метод» Артур Кочканян

В Нижнем Новгороде на 61-м году жизни скончался российский актер и режиссер Артур Кочканян. Об этом сообщил Нижегородский Камерный музыкальный театр им. Степанова.

Артур Кочканян родился 21 августа 1964 года. Он окончил режиссерский факультет Российского академического театрального института — ГИТИС.

В течение своей карьеры он преподавал актерское мастерство и сценическое фехтование, а также был главным режиссером и художественным руководителем нескольких российских театров. Постановки Кочканяна получили признание не только в России, но и в Казахстане.

Кочканян широко известен благодаря своей роли в популярном сериале «Метод», в котором он снялся в 2015 году. Среди его коллег по проекту были Константин Хабенский, Паулина Андреева и Александр Петров.

В августе 2024 года Артур Кочканян отменил премьеру спектакля «Гайавата Лонгфелло», объяснив это ухудшением здоровья.

Ранее стало известно о смерти народной артистки РСФСР Алефтины Евдокимовой.