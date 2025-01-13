Умер актер Вильнюсского русского драмтеатра, сыгравший в «Американской трагедии»

Советский и российский артист Сергей Зиновьев умер на 70-м году жизни, сообщается на сайте Вильнюсского старого театра, которому актер посвятил более сорока лет.

По информации театра в Литве, Зиновьева не стало 12 января. Только 26 декабря прошлого года он встретил 69 лет. Причин смерти советской и российской звезды не уточнили.

В Вильнюсском старом театре напомнили, что Сергей Зиновьев начал выступать в учреждении, когда оно называлось Русским драматическим театром Литвы. Актер закончил Литовскую государственную консерваторию под руководством Виталия Ланского и Альге Савицкайте.

«Зиновьев исполнил почти 80 ролей, которые создавал с исключительной духовной интеллигентностью, даже в комедиях он стремился отыскать сердцевину персонажа, не рассмешить людей, а найти суть комичности, раскрыть ее зрителям», — отмечается на сайте Вильнюсского старого театра.

Напомним, Зиновьев родился 26 декабря 1955 года. Наиболее известен по ролям в таких проектах как «Американская трагедия», «Мера за меру» и «Запах страсти».

Ранее сообщалось, что в театре Санкт-Петербурга раскрыли причину смерти звезды «Улиц разбитых фонарей».