В петербургском театре раскрыли причину смерти звезды «Улиц разбитых фонарей»

В петербургском театре «Особняк» сайту aif.ru рассказали, что актер Анатолий Хропов скончался после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

Хропов, сыгравший в сериалах «СашаТаня», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и многих других проектах, скончался после борьбы с онкологическим заболеванием. В петербургском театре «Особняк» отметили, что актер часто болел.

«Он у нас перестал играть еще до начала прошлого театрального сезона. Насколько мне известно, он умер от онкологии. Давно болел, он вообще был нездоровый человек», — рассказали в учреждении.

Напомним, Анатолий Хропов скончался в возрасте 60 лет. Прощание и кремация со звездой экранов пройдет в Санкт-Петербурге 11 января.

Примечательно, что актер не только снимался в отечественных сериалах и играл на сцене. Известно, что он озвучивал Суфира Хавата в «Дюне», а также подарил голос персонажам в «Голодных играх», «Мастере» и «Самом опасном человеке».

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