Умер бывший глава Columbia Pictures и продюсер «Назад в будущее» Фрэнк Прайс

Ушел из жизни легендарный голливудский продюсер, бывший председатель совета директоров студии Columbia Pictures и лауреат премии Американского фонда кино Фрэнк Прайс. Об этом в соцсетях сообщил его сын Рой. Продюсер скончался во сне. Ему было 93 года.

Прайс родился в 1930 году в Иллинойсе и прошел впечатляющий путь в киноиндустрии, выступая в роли сценариста, продюсера, редактора, актера и производственного менеджера.

Он был номинантом на премию «Эмми» за военную драму «Пилоты из Таскиги» и сыграл роль в военной драме «Ходячие мертвецы» (1995).

Наиболее значительный вклад Прайс внес в период работы в Columbia Pictures, где он дал «зеленый свет» таким культовым проектам, как «Назад в будущее» (удостоенный премии «Оскар») и «Охотники за привидениями» (три номинации на «Золотой глобус»). Под его руководством девять из десяти самых кассовых картин студии достигли коммерческого успеха.

Прайс также создал и продвигал формат игровых фильмов для телевидения и 90-минутных мини-сериалов, оказав значительное влияние на развитие индустрии.

