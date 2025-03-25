Умер бывший тренер «Автомобилиста», «Сибири» и «Амура» Мартемьянов

В Екатеринбурге на 62-м году жизни скончался известный хоккеист и тренер Андрей Мартемьянов.

По данным телеграм-канала SHOT, причиной смерти стала остановка сердца. Мартемьянов умер у себя в квартире, в этот момент рядом с ним находились его близкие.

Воспитанник свердловского хоккея выступал за родной «Автомобилист», ЦСКА, а также клубы из Словении и Германии. Защитник привлекался в сборную СССР, становился чемпионом мира среди молодежных команд и чемпионом Универсиады.

В качестве главного тренера Мартемьянов возглавлял клубы КХЛ «Автомобилист», «Амур» и «Сибирь», а также работал в клубах ВХЛ.

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