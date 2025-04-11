Умер экс-тренер сборной Нидерландов, «Аякса» и «Реала» Лео Бенхаккер

Выдающийся наставник Лео Бенхаккер, который тренировал такие команды, как «Аякс», «Реал Мадрид» и национальные сборные, ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Об этом стало известно из сообщения на сайте высшего футбольного дивизиона Нидерландов.

Бенхаккер был главным тренером таких команд, как «Витесс», «Фейенорд» и «Аякс», а также испанских «Сарагосы» и «Реала». Кроме того, он возглавлял национальные сборные Нидерландов, Тринидада и Тобаго, Польши, а также Саудовской Аравии.

Помимо этого, Бенхаккер осуществлял свою футбольную тренерскую деятельность в таких странах, как Венгрия, Турция, Швейцария и Мексика.

Ян де Йонг, руководитель Eredivisie CV, отметил, он считает Бенхаккера выдающейся личностью с неповторимой тренерской биографией.

«Руководил самыми большими клубами и сборной Нидерландов. (…) Спи спокойно, Лео, и спасибо за многое», — сказал Ян де Йонг.

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