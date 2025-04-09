Под завалами рухнувшего ночного клуба в Доминикане нашли тело певца Рубби Переса

В Доминикане спасатели достали из-под завалов рухнувшего ночного клуба тело музыканта Рубби Переса, который выступал в заведении перед трагедией. Об этом сообщило издание Reporte Ya со ссылкой на директора Центра по чрезвычайным ситуациям COE генерала Хуана Мануэля Мендеса.

По словам офицера, Переса извлекли на поверхность на рассвете. При этом дочь певца, которая выступала на сцене вместе с папой, накануне сообщила представителям средств массовой информации о том, что он жив и его хотят положить в больницу.

Перес исполнял песни в ночном клубе Jet Set в ночь на подельник, когда в сооружении частично рухнула крыша. Согласно актуальным сведениям, в результате трагедии скончались 124 человека, а еще 155 были госпитализированы с увечьями. Спасатели продолжают работать на месте инцидента. По указу президента Доминиканской Республики с 8 по 10 апреля действует национальный траур по жертвам трагедии.

Перес прославился исполнением песен в стиле меренге. Выступал с 1980-х годов и был обладателем различных премий, в том числе два раза становился лауреатом Globo Awards.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшими в Доминикане событиями.