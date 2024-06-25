Умер исполнитель песни Butterfly Сет Бинзер

Ушел из жизни американский певец и основатель группы Crazy Town Сет Бинзер, известный под псевдонимом Шифти Шеллшок. Об этом сообщило издание Newsweek .

Исполнителю было 49 лет. О причинах смерти не сообщается. Тело музыканта обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе.

Как уточнил источник, музыкант долгое время боролся с наркотической и алкогольной зависимостями. Популярность Бинзер обрел после выхода песни Butterfly в 2000-х, когда он являлся фронтменом группы.

Именно из-за наркотического пристрастия Бинзера и распалась группа Crazy Town. Кроме того, певец неоднократно проходил лечение в реабилитационном центре. Так, например, 29 марта 2012 года Бинзер был помещен в больницу после потери сознания. Когда он очнулся после комы его выписали.

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