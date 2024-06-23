Навка: Заворотнюк узнала свой смертельный диагноз на утро после дня рождения

Скончавшаяся несколько недель назад от онкологического заболевания российская актриса Анастасия Заворотнюк узнала о диагнозе глиобластома головного мозга сразу же после своего дня рождения в 2019 году. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» поведала олимпийская чемпионка по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

По словам собеседницы издания, она была очень дружна с Заворотнюк. Навка рассказала, что сразу же после 3 апреля, когда у Заворотнюк были именины, артистка посетила врача и узнала о страшном диагнозе.

«У Насти был день рождения 3 апреля, и она себя не очень чувствовала хорошо — лицо немного перекосило. Все думали, что это нерв воспалился, и буквально на следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили все это», — сказала Навка.

Фигуристка в продолжение темы добавила, что Заворотнюк держалась стойко все последние пять лет, что боролась со смертельным недугом. И даже подбадривала ежедневно переживавших за нее родственников и близких. Актриса не падала духом и старалась до конца своих дней воспринимать все происходящее с ней с юмором.

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк умерла в 53 года после борьбы с онкологией. Шесть лет она давала отпор опухоли мозга, используя, в том числе и экспериментальные методы. Однако 30 мая 2024 года сообщили, что звезды российского кино и сериалов больше нет.

Ранее Навка рассказала, что умершую Заворотнюк положили в гроб совершенно не накрашенную.