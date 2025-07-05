Умер известный актер из «Зачарованных» и «Фантастической четверки»

Австралийский актер Джулиан Макмэхон скончался в возрасте 56 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Семья подтвердила смерть знаменитости в беседе с Deadline.

Супруга звезды Келли Макмэхон подтвердила печальную новость, попросив дать семье возможность скорбеть в уединении. Она отметила, что самым большим желанием тяжелобольного актера было творчество и способность дарить через него людям радость.

Отмечается, что причиной смерти Макмэхона стало онкологическое заболевание. Он боролся с ним несколько лет, но в результате патология взяла вверх.

Мировую известность Макмэхону принесла роль демона Коула Тернера в культовом сериале «Зачарованные», а также игра в медицинской драме «Части тела», где он исполнил пластического хирурга Кристиана Троя. Эта работа принесла ему три престижные номинации, включая «Золотой глобус». Поклонники комиксов запомнили его как Доктора Дума в «Фантастической четверке» и спецагента в сериале «ФБР».

Примечательно, что сын бывшего премьер-министра Австралии начинал карьеру с рекламы джинсов и эпизодических ролей. Его последней работой стала роль главы правительства в детективе Netflix «Резиденция», вышедшем в этом году.

Ранее сообщалось, что онколог указал на особенности страшной болезни звезды «Полицейского с Рублевки».