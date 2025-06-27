Онколог указал на особенности страшной болезни звезды «Полицейского с Рублевки»

Актер Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», объявил о рецидиве астроцитомы — редкой опухоли головного мозга. В беседе с сайтом aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин объяснил нюансы непростой и редкой болезни.

По данным ВОЗ, этот тип новообразований составляет лишь 6% всех первичных опухолей центральной нервной системы, что подтвердил и онколог Евгений Черемушкин.

«Это действительно редкая опухоль», — отметил врач.

Черемушкин пояснил, что астроцитомы относятся к глиальным опухолям — они развиваются из вспомогательных клеток нервной системы. Современные методы лечения, включая таргетную терапию и иммуноонкологию, улучшают прогнозы для пациентов с таким диагнозом.

Врач напоминает: такие симптомы как регулярные головные боли, нарушения зрения или координации требуют немедленного обращения к неврологу. Особенно это касается людей молодого возраста, у которых подобные заболевания встречаются реже, но развиваются стремительнее.

Напомним, по данным СМИ, Попов впервые столкнулся с болезнью в 2018 году, когда ему диагностировали астроцитому третьей степени. Тогда актер перенес операцию в Германии, после чего проходил медикаментозную терапию до 2021 года. Нынешний рецидив, по словам артиста, проявился в другой форме и вызвал осложнения на зрение.

Несмотря на предстоящий курс химиотерапии и проявляющуюся слепоту, 37-летний актер намерен продолжать съемочный процесс. В середине июня у Попова случился судорожный приступ, однако тогда он заверил, что чувствует себя хорошо и работает в обычном режиме.