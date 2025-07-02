Ушел из жизни актер Алексей Новицкий

Ушел из жизни звезда сериала «Каменская», советский и российский актер Алексей Новицкий. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра «Сфера».

Новицкому было 75 лет. О том, что стало причиной смерти артиста, не сообщается.

Актер родился 5 июля 1949 года. В 1976 году он окончил Театральный институт им. Щукина, после чего начал работать в Краснодарском театре музыкальной комедии, Первом Московском областном театре и Московском литературно-драматическом театре ВТО.

Новицкий оставил яркий след в культуре российского кинематографа и театрального искусства. Актер участвовал в спектаклях на сцене театра «Сфера», отметившись такими ролями, как Бруно Кречмар в «Смехе во мраке», Тригорин в «Без названия» по Антону Чехову и Берендей в «Весенней сказке» Александра Островского.

Кроме того, Новицкий исполнил роли в таких спектаклях, как «Комедия», «Моль» и «Театральный роман» Екатерины Еланской, а также сыграл в сериале «Каменская-2». Партнерами по съемочной площадке стали Елена Яковлева, Дмитрий Нагиев и Сергей Гармаш.

Прощание с артистом состоится в четверг, 3 июля, в 12:00 мск в крематории Хованского кладбища.

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