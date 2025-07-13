Макрон унизил Стармера в ходе визита в Британию

Британский таблоид Daily Express опубликовал скандальную статью о недавней встрече президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По информации издания, французский лидер серьезно унизил своего британского коллегу во время визита, сообщает РИА Новости .

В статье содержится резкое высказывание в адрес Стармера, где он сравнивается с «повинующейся обезьяной». Конфликт возник на фоне обсуждения миграционного кризиса, охватившего Великобританию и страны ЕС. Daily Express утверждает, что Макрон фактически превратил Британию в транзитный центр для мигрантов, чтобы защитить от них страны Евросоюза.

Особую остроту ситуации придало заявление Макрона о передаче Британии гобелена из Байе, изображающего события, связанные с завоеванием Англии норманнами. Издание считает, что визит французского президента еще больше дискредитировал Brexit.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также прокомментировал ситуацию, назвав Макрона главным бенефициаром миграционного кризиса и обвинив его в организации потоков нелегальных мигрантов через Ла-Манш с целью заставить британцев вернуться в ЕС.

Ранее сообщалось, в Британии уверены, что Трамп лишает Украину будущего.