Умер легендарный режиссер, обладатель 15 премий «Эмми» Дон Мишер

На 86-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался выдающийся американский режиссер и продюсер Дон Мишер, сообщило издание Deadline.

Мишер, остававшийся преданным своему делу до последних дней, оставил после себя значительное наследие в мире телевизионного искусства.

По информации издания, режиссер скончался в пятницу, 11 апреля. Причины смерти не раскрываются.

За свою карьеру Мишер стал живой легендой телеиндустрии, получив множество наград за свои выдающиеся достижения. Незадолго до смерти режиссер объявил о намерении завершить карьеру.

За десятилетия творческой деятельности Мишер успел реализовать более 130 проектов и заработал 15 премий «Эмми», а также 70 других престижных наград.

Дон Мишер руководил церемониями открытия Олимпийских игр в Атланте (1996) и Солт-Лейк-Сити (2002), став основоположником зрелищных эффектов, известных широкой аудитории. Он также создавал культовые шоу для Супербоула, в которых выступали мировые звезды, такие как Майкл Джексон, Принс и Пол Маккартни.

На протяжении карьеры Мишер работал с величайшими именами современности — от Фрэнка Синатры до Мухаммеда Али, а также с группой The Rolling Stones и другими представителями первой величины из мира искусства и спорта.

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