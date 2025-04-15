Режиссер «Гонок по вертикали» Муратов скончался за неделю до 90-летия

Известный советский и украинский режиссер Александр Муратов умер в Киеве в возрасте 89 лет. Об этом в запрещенной в РФ соцсети сообщил Национальный союз кинематографистов Украины.

За свою карьеру Муратов снял большое количество различных художественных и документальных фильмов. Самой известной его летной стала «Гонка по вертикали», вышедшая на экраны в 1984 году. Помимо этого, режиссер участвовал в написании сценариев, а также писал стихи. Он умер всего за неделю до своего 90-летия.

«Несмотря на солидный возраст и достаточно сложное состояние здоровья, Александр Игоревич продолжал работать до последнего», — говорится в микроблоге.

Ранее сообщалось о смерти киноактера и режиссера Владимира Алферова. Зрителям он известен по ленте режиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар». Также он принял участие в таких кинопроектах, как «Гордиев узел», «Сын за отца» и «Черные кошки». Артист умер на 59-м году жизни.