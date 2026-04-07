Умер Мирча Луческу: бывший тренер «Зенита» и победитель Кубка УЕФА ушел из жизни в 80 лет

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу ушел из жизни на 81-м году. О его смерти вечером 7 апреля сообщил журналист Эмануэль Рошу. Об этом пишет «Lenta.ru».

Румынский специалист скончался спустя несколько дней после тяжелого инфаркта, который случился у него 3 апреля. Сын тренера Рэзван Луческу ранее называл состояние отца сложным и просил окружающих проявить внимание и уважение к семье.

Мирча Луческу оставил огромный след в мировом футболе. Он известен прежде всего 12-летней работой с донецким «Шахтером», который привел к победе в Кубке УЕФА в 2009 году. Его запомнили по сезону-2016/2017, когда он возглавлял «Зенит». Последним местом работы легендарного тренера была сборная Румынии. Футбольный мир скорбит об утрате одного из самых ярких наставников своего поколения.

