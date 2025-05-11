Умер народный артист России и талантливый пианист Юрий Слесарев

Пианист и народный артист России Юрий Слесарев скончался на 78-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства.

Слесарев родился в Евпатории в 1947 году. В 1971 году он успешно окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Еще во время учебы ему удалось добиться выдающихся успехов и стать победителем ряда конкурсов. Поэтому он не только выступал на многих концертных мировых площадках, но и вел преподавательскую деятельность. Он также выступал в качестве вице-президента Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского. За его деятельность пианиста удостоили звания народного артиста России. Слесарев умер в субботу, 10 мая, в возрасте 77 лет.

«Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства с прискорбием сообщает о кончине 10 мая 2025 года выдающегося музыканта, народного артиста России, профессора Московской консерватории Юрия Степановича Слесарева», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что артистка театра Ирина Скворцова ушла из жизни в возрасте 102 года. За многолетнюю деятельность ей было присвоено звание заслуженной артистки России. Два года назад ее наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».