Умерла театральная актриса Ирина Скворцова

Артистка театра Ирина Скворцова ушла из жизни в возрасте 102 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Илья Бачурин, генеральный директор организации «Москонцерт».

Скворцова родилась в 1923 году. За свою жизнь она играла в ряде театров, в том числе в Ленкоме и театре на Таганке. За многолетнюю деятельность ей было присвоено звание заслуженной артистки России. Два года назад ее наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Артистка умерла 1 мая, она ушла из жизни в возрасте 102 года.

«Любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас!» — указал Бачурин.

Ранее сообщалось, что в США в возрасте 100 лет умерла киноактриса Присцилла Пойнтер. Артистка отметилась в сериале «Даллас», фильме «Кошмар на улице Вязов» и многих других проектах. Она ушла из жизни, находясь в доме престарелых, расположенном в городе Риджфилд, штат Коннектикут.