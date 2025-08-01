Появились подробности о последних днях жизни актера Глотова

Тело российского актера Максима Глотова, известного по сериалам «Раневская», «Содержанки» и «Склифосовский», было обнаружено в его московской квартире. Трагедия произошла после того, как Глотов несколько дней не выходил на связь с друзьями и коллегами.

По информации журнала StarHit, актер должен был прийти на встречу с Натальей Громовой — женой Александра Самойленко 29 июля, но так и не явился. Женщина рассказала, что сначала друзья подумали, что артист уехал, однако, когда он перестал выходить на связь, забили тревогу.

«Он уже с понедельника не выходил на связь, а мы во вторник должны были встретиться. По соцсетям посмотрели — Максим онлайн был последний раз в понедельник. Но посмотрели мы почему-то только в среду. Не придали значения, подумали, может быть, куда-то уехал, хотя на него это не похоже… Тут мы уже затрубили тревогу», — рассказала Громова.

Вечером в четверг, 31 июля, друзья Глотова приехали к его дому, но не смогли попасть в подъезд, так как дверь никто не открывал. Утром, 1 августа, друг актера и коллега Руслан Медведев вызвал специалистов МЧС, которые вскрыли дверь.

«Самой первой после звонка МЧС приехала ритуальная служба, как коршуны. Внук соседки, у которой в понедельник были похороны, рассказал нам, что Максим был на похоронах, ничего не предвещало беды», — вспоминает Наталья.

Она также рассказала, что при вскрытии квартиры прибывшие полицейские не разрешили друзьям Максима войти внутрь. Им сообщили, что Глотов уже несколько дней находится в помещении без признаков жизни.

Точная причина смерти пока неизвестна — окончательные выводы можно будет сделать только после завершения судебно-медицинской экспертизы, однако Наталья уверена, что причиной кончины Глотова стало сердце либо оторвавшийся тромб. Она также отвергла возможность суицида.

Другая подруга актера — Евгения Бордзиловская, рассказала, что Глотов не жаловался на самочувствие в последние дни. Она отметила, что артист ежегодно участвовал в кинофестивале «Алые паруса» в «Артеке» и вел обычный образ жизни.

Бордзиловская сообщила, что у актера были хронические проблемы со здоровьем, включая больные почки, но о них он редко упоминал. Также известно, что артист проживал один — его родственники живут в Одессе, а с женой он разведен. У артиста остался взрослый сын.

Похороны Глотова, скорее всего, пройдут в Рязани, где живет брат актера. Друзья актера помогут в организации прощания и сообщат о печальной новости его близким.

Ранее сообщалось, что туристка в Австралии погибла после «сеанса исцеления» с грибным чаем.