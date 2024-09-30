Умер один из самых известных российских художников-шелкографов

Талантливый шелкограф, заслуженный художник России Борис Бельский, скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает Российская академия художеств.

Борис Феликсович Бельский умер 30 сентября на 65-м году жизни. Он был известен как новатор техники шелкографии, любил экспериментировать со стилем и материалами. Он работал в этом направлении 30 лет.

Известен серией графических циклов «Корабельная архитектура», «Судостроение», «Лодка», «Первая эскадра» и другие полотна. Помимо шелкографии художник был силен в акварели, гуаши, рисунке: на его счету сотни пейзажев, портретов, морских сюжетов и тематики Севера.

Ранее сообщалось, что в возрасте 88 лет умер актер и кантри-музыкант Крис Кристофферсон.