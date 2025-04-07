Умер один из старейших народных артистов Татарстана
Скончался известный артист ТАССР Юрий Максимов
Фото: [mincult.tatarstan.ru]
Умер Юрий Александрович Максимов, артист Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Об этом сообщило Министерство культуры Татарстана.
Смерть актера Юрия Максимова стала невосполнимой утратой для культуры. По данным ведомства, он ушел из жизни 6 апреля в возрасте 98 лет.
Отметили, что Максимов умело перевоплощался и мог играть в самых разнообразных спектаклях, в том числе и детских. За свой труд и вклад в культуру был неоднократно награжден.
«И даже после ухода на пенсию в 1994 году, Ю. А. Максимов не забывал о театре, присутствовал на всех премьерах, являлся активным участником встреч ветеранов театра, в творческих встречах со зрителями, активно пропагандируя театр», — рассказали в ведомстве.
Зрителям театра Максимов запомнился ролями в таких постановках как «Как закалялась сталь», «Бесприданница», «Старший сын», «Отверженные» и во многим другим. За его плечами: более 200 роле и свыше 50 лет труда в Казанском ТЮЗе.
В последний путь актера отправят на церемониях. Их назначили на 8 апреля в церкви на Арском кладбище.
Ранее сообщалось, что советская актриса Людмила Суворкина погибла в пожаре.