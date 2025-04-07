Умер один из старейших народных артистов Татарстана

Смерть актера Юрия Максимова стала невосполнимой утратой для культуры. По данным ведомства, он ушел из жизни 6 апреля в возрасте 98 лет.

Отметили, что Максимов умело перевоплощался и мог играть в самых разнообразных спектаклях, в том числе и детских. За свой труд и вклад в культуру был неоднократно награжден.

«И даже после ухода на пенсию в 1994 году, Ю. А. Максимов не забывал о театре, присутствовал на всех премьерах, являлся активным участником встреч ветеранов театра, в творческих встречах со зрителями, активно пропагандируя театр», — рассказали в ведомстве.

Зрителям театра Максимов запомнился ролями в таких постановках как «Как закалялась сталь», «Бесприданница», «Старший сын», «Отверженные» и во многим другим. За его плечами: более 200 роле и свыше 50 лет труда в Казанском ТЮЗе.

В последний путь актера отправят на церемониях. Их назначили на 8 апреля в церкви на Арском кладбище.

Ранее сообщалось, что советская актриса Людмила Суворкина погибла в пожаре.