Умер певец и композитор Шарль Дюмон

Певец и композитор Шарль Дюмон, автор знаменитых песен Non, je ne regrette rien для Эдит Пиаф и I've Been Here для Барбары Стрейзанд, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse, ссылаясь на информацию от его родных.

По их словам, Дюмон прошел путь жизни в своем доме, где и ушел из жизни после долгой болезни. Он появился на свет 26 марта 1929 года в Каоре, расположенном на юго-западе Франции.

В начале своей карьеры он сочинял музыку для различных исполнителей во Франции и Испании. В 1960 году его песни Non, je ne regrette rien и Mon Dieu стали популярными благодаря Эдит Пиаф, после чего он создал для нее еще 41 композицию до ее смерти в 1963 году, многие из которых исполнил вместе с ней.

Позже Дюмон сотрудничал с Барбарой Стрейзанд, а начиная с 1970-х он занялся сольной карьерой, создав и исполнив отмеченные наградами песни Une chanson и Les amours impossibles во Франции.

Ранее была озвучена дата прощания с умершим экс-солистом группы «На-На».