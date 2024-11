Умер певец и композитор Шарль Дюмон

Певец и композитор Шарль Дюмон, автор знаменитых песен Non, je ne regrette rien для Эдит Пиаф и I've Been Here для Барбары Стрейзанд, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse, ссылаясь на информацию от его родных.