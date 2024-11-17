Озвучена дата прощания с умершим экс-солистом группы «На-На»
Прощание с бывшим солистом группы «На-На» пройдет на Троекуровском кладбище
Фото: [Медиасток.рф]
Артиста Владимира Левкина похоронят на Троекуровском кладбище, где свой покой нашли такие российские звезды как Любовь Полищук, Ирина Мирошниченко, Борис Моисеев и другие знаменитости. Об этом NEWS.ru рассказала супруга музыканта Марина Левкина.
По словам представителя артиста, Владимира Левкина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Церемонию прощания и отпевание проведут в тот же день.
«Сейчас вся семья занимается организацией похорон. Пока предварительно готовим Троекуровское кладбище», — отметила собеседница.
В беседе с РИА Новости концертный директор почившего артиста Александр Зыкин уточнил, что все церемонии могут провести уже 19 ноября.
Напомним, что экс-участника группы «На-На» Владимира Левкина не стало в возрасте 57 лет. Информацию о смерти подтвердила семья артиста.
Ранее сообщалось, что Левкина «убила» вирусная инфекция, давшая осложнения.