Озвучена дата прощания с умершим экс-солистом группы «На-На»

Артиста Владимира Левкина похоронят на Троекуровском кладбище, где свой покой нашли такие российские звезды как Любовь Полищук, Ирина Мирошниченко, Борис Моисеев и другие знаменитости. Об этом NEWS.ru рассказала супруга музыканта Марина Левкина.

По словам представителя артиста, Владимира Левкина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Церемонию прощания и отпевание проведут в тот же день.

«Сейчас вся семья занимается организацией похорон. Пока предварительно готовим Троекуровское кладбище», — отметила собеседница.

В беседе с РИА Новости концертный директор почившего артиста Александр Зыкин уточнил, что все церемонии могут провести уже 19 ноября.

Напомним, что экс-участника группы «На-На» Владимира Левкина не стало в возрасте 57 лет. Информацию о смерти подтвердила семья артиста.

Ранее сообщалось, что Левкина «убила» вирусная инфекция, давшая осложнения.